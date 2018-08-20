Многодетная британка по имени Сара Бейли не догадывалась о том, что беременна четвертым ребенком. Она узнала об этом уже когда начала рожать, сообщает Daily Mail.

Курьезный инцидент случился в британском городке Мидлсбро. Многодетная 29-летняя мать утверждает, что роды стали для ее абсолютной неожиданностью.

Резкие боли в животе Бейли приняла за расстройство желудка, но ее мать вовремя поняла, что происходит. Женщина приняла роды у дочери и вызвала скорую.

Доктора объяснили необычный случай нехарактерным размещением плода, поэтому у женщины не появился живот. У Сары Бейли родилась девочка весом три с половиной килограмма.

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