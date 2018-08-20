Цены на бензин в Украине резко возросли [ Редактировать ]
В период с 17 по 20 августа цены на бензин и дизтопливо в сетях АЗС "ОККО" и WOG выросли на 50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", пишет Еnkorr.
В частности, бензин марки А-92 на станциях WOG подорожал до 31,45 грн/л, А-95 - до 32,45 грн/л, А-95+ - до 33,45 грн/л. Цена на ДТ на WOG выросла до 29,95 грн/л.
В сети ОККО цена бензина А-92 выросла до 31,49 грн/л, А-95 - до 32,49 грн/л, А-95+ - до 33,49 грн/л, дизельное топливо - до 29,99 грн/л.
"БРСМ-Нафта" повисыли цены на некоторые виды топлива на 3-5 коп/л, а сеть UPG - на 0,30 коп/л.
Ранее мы писали о том, что мировые цены на нефть резко выросли.
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