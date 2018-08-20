Автор обваленого мосту попереджав про небезпеку ще 40 років тому

Автор обваленого мосту в Генуї попереджав про небезпеку ще 40 років тому. Про це йдеться у звіті того самого інженера Рікардо Моранді за 1979 рік. І це не єдине попередження щодо можливості обвалу шляхопроводу. Олена Абрамович знає нові деталі розслідування генуезької трагедії.

Через дію морського повітря та забруднення довкілля сусіднім металургійним заводом - металеві опори мосту в Генуї під особливою загрозою - корозія тут надто агресивна. Такі ремарки через 12 років функціонування споруди зробив її автор - інженер Рікардо Моранді.

"Рано чи пізно, можливо, за кілька років, необхідно буде провести додаткові роботи: видалити всі сліди іржі, змастити епоксидною смолою, а зверху укріпити матеріалами з високою хімічною стійкістю".

Ще більше, ніж наявність звіту Моранді сорокарічної давнини, італійців приголомшила новина про інший документ. Півроку тому в лютому, італійське міністерство інфраструктури затвердило звіт спільно з оператором мосту, компанією Autostrade, де йшлося про пошкодження іржею опор на 20 відсотків! Попри це комісія не обмежила рух шляхопроводом. А керівник компанії-оператора днями відмовився перепрошувати перед сім'ями загиблих.

"Вибачення та відповідальність - це поняття взаємопов'язані. Ви перепрошуєте, якщо ви відчуваєте свою відповідальність за скоєне. Я вважаю, що технічна ситуація настільки комплексна, що це компетенція правової системи з'ясувати - що сталося, чому і за яких обставин", - говорить Джованні Кастеллуччі, виконавчий директор.

Натомість керівник компанії Autostrade оголосив, що відбудує зруйнований шляхопровід уже за 8 місяців. За кошти із фонду, призначеного для аварійного відновлення. Тим часом за розслідування катастрофи взялася комісія, яку очолює представник Міністерства інфраструктури Роберто Феррацца. Це один із підписантів вищезгаданого звіту піврічної давнини. Документу, який попереджав про небезпеку, але не рекомендував жодних заходів.