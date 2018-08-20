На Шрі-Ланці влаштували фестиваль повітряних зміїв [ Редактировать ]
На Шрі-Ланці пройшов фестиваль повітряних зміїв. Близько п'яти тисяч охочих з усіх куточків Азії зібралися на головному пляжі в Коломбо, аби взяти участь у заході.
Відвідувачі приїхали з власними паперовими зміями, які одночасно запустили в повітря.
Відвідувачі фестивалю розповідають: небо вмить стало різнокольоровим, тож від цього яскравого видовища неможливо було відірвати очей.
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