На Шрі-Ланці пройшов фестиваль повітряних зміїв. Близько п'яти тисяч охочих з усіх куточків Азії зібралися на головному пляжі в Коломбо, аби взяти участь у заході.

Відвідувачі приїхали з власними паперовими зміями, які одночасно запустили в повітря.

Відвідувачі фестивалю розповідають: небо вмить стало різнокольоровим, тож від цього яскравого видовища неможливо було відірвати очей.