Киев "парализовали" огромные пробки [ Редактировать ]
В понедельник, 20 августа, Киев "застыл" в пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Как видно из онлайн-карт, практически стоят улицы Владимирская и Житомирская. Движение по улицам Грушевского и Леси Украинки также затруднено.
В то же время в районе железнодорожного вокзала транспорт передвигается очень медленно.
Центр города практически "замер" в пробах. Многие улицы перекрыты, что провоцирует "тянучки" на других улицах.
Между тем пользователи соцсетей публикуют фото и видео пробок, которые образует военная техника в центре столицы.
Ранее мы писали о том, где в Киеве перекроют движение на День независимости.
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