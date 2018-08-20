В понедельник, 20 августа, Киев "застыл" в пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Как видно из онлайн-карт, практически стоят улицы Владимирская и Житомирская. Движение по улицам Грушевского и Леси Украинки также затруднено.

В то же время в районе железнодорожного вокзала транспорт передвигается очень медленно.

Центр города практически "замер" в пробах. Многие улицы перекрыты, что провоцирует "тянучки" на других улицах.

Между тем пользователи соцсетей публикуют фото и видео пробок, которые образует военная техника в центре столицы.

Ранее мы писали о том, где в Киеве перекроют движение на День независимости.