Во вторник, 21 августа, в северных и западных областях обещают дожди с грозами, а на востоке и юге будет царить жара. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В ближайшие сутки в Украине сохранится преимущественно жаркая погода, поскольку ни в одной из областей столбики термометров не опустятся ниже отметки +27.

На юге и востоке страны сохранится сухая и солнечная погода. Только днем ​​атмосферный фронт с северо-запада Европы обусловит в северо-западной половине Украины отдельные грозовые дожди.

В Киеве ночью - без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +17 + 19, а днем ​​отметка на термометре достигнет даже +30.

Прогноз погоды на вторник, 21 августа, в городах Украины:

Ужгород - +30 ... + 32

Львов - +27 ... + 29

Ивано-Франковск - 28 ... + 30

Тернополь - 28 ... + 30

Черновцы - 28 ... + 30

Хмельницкий - 28 ... + 30

Луцк - +27 ... + 29

Ривне - +27 ... + 29

Житомир - 28 ... + 30

Винница - +29 ... + 31

Одесса - 28 ... + 30

Николаев - +30 ... + 32

Херсон - +30 ... + 32

Симферополь - +29 ... + 31

Кропивницкий - +29 ... + 31

Черкассы - 28 ... + 30

Чернигов - +29 ... + 31

Сумы - +29 ... + 31

Полтава - 28 ... + 30

Днепр - +29 ... + 31

Запорожье - 28 ... + 30

Донецк - 28 ... + 30

Луганск - 28 ... + 30

Харьков - 28 ... + 30

Киев - 28 ... + 30

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