Погода на 21 августа: невероятная жара охватит Украину [ Редактировать ]
Во вторник, 21 августа, в северных и западных областях обещают дожди с грозами, а на востоке и юге будет царить жара. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В ближайшие сутки в Украине сохранится преимущественно жаркая погода, поскольку ни в одной из областей столбики термометров не опустятся ниже отметки +27.
На юге и востоке страны сохранится сухая и солнечная погода. Только днем атмосферный фронт с северо-запада Европы обусловит в северо-западной половине Украины отдельные грозовые дожди.
В Киеве ночью - без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +17 + 19, а днем отметка на термометре достигнет даже +30.
Прогноз погоды на вторник, 21 августа, в городах Украины:
- Ужгород - +30 ... + 32
- Львов - +27 ... + 29
- Ивано-Франковск - 28 ... + 30
- Тернополь - 28 ... + 30
- Черновцы - 28 ... + 30
- Хмельницкий - 28 ... + 30
- Луцк - +27 ... + 29
- Ривне - +27 ... + 29
- Житомир - 28 ... + 30
- Винница - +29 ... + 31
- Одесса - 28 ... + 30
- Николаев - +30 ... + 32
- Херсон - +30 ... + 32
- Симферополь - +29 ... + 31
- Кропивницкий - +29 ... + 31
- Черкассы - 28 ... + 30
- Чернигов - +29 ... + 31
- Сумы - +29 ... + 31
- Полтава - 28 ... + 30
- Днепр - +29 ... + 31
- Запорожье - 28 ... + 30
- Донецк - 28 ... + 30
- Луганск - 28 ... + 30
- Харьков - 28 ... + 30
- Киев - 28 ... + 30
Смотрите также, как несколько дней назад выглядел затопленный Львов.
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