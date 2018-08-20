Нападение на Екатерину Гандзюк: полиция задержала еще троих подозреваемых [ Редактировать ]
В деле херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк задержаны еще трое подозреваемых. Об этом сегодня во Львове сообщил глава Нацполиции Сергей Князев. Теперь задержанных пятеро.
И сегодня же суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых. Как и Николая Новикова, Виктора Горбунова взяли под стражу. По предварительным данным - именно он покупал серную кислоту, которой в последствии облили Екатерину Гандзюк.
Напомню, это произошло 31 июля, когда активистка выходила из подъезда. Она получила серьезные ожоги. В больнице - находится до сих пор.
"На разі 5 громадян Украіни притягуються до крим відпов за участь співчасть і організацію в цьому злочині. Більшість приймали участь в АТО в різні часи, хтось більше, хтось менше активно воював на сході. От саме мотиви участь в ролях розподіл за ролями і займається слідчого оперативна група", - говорит Сергей Князев, Глава Нацполиции Украины.
по теме
Покушение на Екатерину Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения
Арест без права на залог. В Херсоне суд избрал меру пресечения Николаю Новикову. Это подозреваемый в нападении на советницу городского головы Екатерину Гандзюк
Кислотой в лицо: полиция поймала организаторов нападения на Гандзюк (фото)
Полиция задержала еще двух мужчин которые объективно подозреваются в организации и соучастии в нападении с кислотой на Екатерину Гандзюк
Кислотой в лицо: полиция показала второго из искалечивших чиновницу (фото)
В полиции показали еще одного участника нападения с кислотой на чиновницу Херсона Екатерину Гандзюк
Замах на активістку у Херсоні: підозрюваному обрали запобіжний захід
Сьогодні у Херсоні обрали запобіжний захід підозрюваному у нападі на радницю міського голови Катерину Гандзюк. За рішенням суду Микола Новіков перебуватиме під вартою без права внесення застави
Кислотой в лицо: искалечившего чиновницу мужчину показали в суде (фото)
Следствие считает, что чиновницу Херсона Екатерину Гандзюк облил серной кислотой Николай Новиков 1978 года рождения