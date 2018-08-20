В деле херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк задержаны еще трое подозреваемых. Об этом сегодня во Львове сообщил глава Нацполиции Сергей Князев. Теперь задержанных пятеро.

И сегодня же суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых. Как и Николая Новикова, Виктора Горбунова взяли под стражу. По предварительным данным - именно он покупал серную кислоту, которой в последствии облили Екатерину Гандзюк.

Напомню, это произошло 31 июля, когда активистка выходила из подъезда. Она получила серьезные ожоги. В больнице - находится до сих пор.

"На разі 5 громадян Украіни притягуються до крим відпов за участь співчасть і організацію в цьому злочині. Більшість приймали участь в АТО в різні часи, хтось більше, хтось менше активно воював на сході. От саме мотиви участь в ролях розподіл за ролями і займається слідчого оперативна група", - говорит Сергей Князев, Глава Нацполиции Украины.