Сутки Операции объединенных сил прошла без потерь в украинской армии. Пророссийские боевики несколько уменьшили активность тяжелое вооружение не применяли. Но стрелять не прекращают. Подробности - в материале Руслана Смещука.

Северо-западная окраина Марьинки. По зарослям и опустевшим из-за войны домам мы пробираемся к "нулевым позициям". Открытые участки лучше перебегать. Местность простреливают.

До передовых позиций боевиков отсюда всего несколько сотен метров. Военные рассказывают - вражеские снайперы работают очень активно

"Сильно бошку не высунешь - потому что сразу снайперы снимут".

Кроме того, активизировались и вражеские диверсионные группы. На днях одна из них - подошла практически в упор. Рубились, что называется накоротке - рассказывает Юрий.

"Ну сколько тут? 12 метров. Вот здесь где зеленка. Выбивали их отсюда. Сколько их было? Два человека. Выбивали отсюда, гранаты кидали - отсюда и отсюда. Вторая позиция работала. Где-то до полпятого утра их выкидывали с 11 часов ночи", - говорит Юрий, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Пока мы работаем на позициях, стоит тишина. Но внезапно раздается взрыв. Это, как говорят военные, приход реактивной гранаты из РПГ.

"Это далеко от нас, метров 150 от нас ударился ночью регулярно а днем - наглость конечно".

В ответ наши солдаты открывают короткие очереди.

"Между нами и терриконом находится конюшня. Оттуда они и стреляют".

Через несколько минут в ответ прилетает минометная мина. Но, к счастью, не взрывается. Наемники старьем стреляли, говорят наши.

"Вона не разорвалась, це може свідчити і про те що РФ використовує війну для утилізації боєприпасів. К нам часто прилетает работ 80 годов. Утилізувати їх дороже ніж випустити по нам", - говорит Олег, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

От вражеских обстрелов страдают и мирные кварталы.

Улица Карпова, старое название Тельмана. В этой части Марьинки линия фронта проходит прямо по жилим домам. Вот это строение сгорело несколько дней назад после очередного обстрела боевиков.

Скорее всего били по военным, но промахнулись и зацепили дом трассерами. А потом еще из гранатомета добавили - рассказывает Евгений.

"Розривними попали прямо по крыші, дом загорівся. Приєзжали пожежники з другого разу. Перестав обстріл - начали тушить, опять со сторони конюшні начали стрілять", - говорит Евгений, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

По словам военных, этот пожар, что называется "ирония судьбы". Дом принадлежит боевику, который воюет против Украины.

"Нам місцеві мешканці доповіли, що цей дом згорівший - противника, який сейчас воює за ДНР у мене за спиной. Растоянія до них 150 метрів. Я думаю, що це Божа кара, який наказує за їх діянія", - говорит Владимир, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

А уже на соседней улице, всего в сотне метров - играют дети. Для Марьинки такая страшная реальность стала нормой.