Архитектор моста в Генуе предупреждал о возможной катастрофе [ Редактировать ]
Итальянские СМИ выяснили, что автор проекта рухнувшего моста в Генуе предупреждал об опасности еще 40 лет назад. Об угрозе, оказывается, знали и местные чиновники. Почему никто ничего не предпринял и допустил катастрофу - Елена Абрамович выяснила новые детали расследования.
Метталические опоры моста в Генуе сейчас под серьезной угрозой. Их разъедает коррозия, причем агрессивная. Все из-за морского воздуха и выбросов металлургического завода, который находится по соседству. Такие выводы уже через 12 лет после строительства моста сделал автор его проекта - инженер Рикардо Моранди.
"Рано или поздно, возможно, через несколько лет, необходимо будет прибегнуть к обработке - речь идет об удалении всех следов ржавчины, использовании эпоксидных смол. Сверху следует укрепить материалами с очень высокой химической стойкостью".
Еще больше, чем отчет Моранди 40-летней давности, итальянцев шокировала новость о другом документе. Полгода назад - в феврале, итальянское Министерство инфраструктуры утвердило отчет совместно с оператором моста, компанией Autostrade. В нем говорилось о поражении ржавчиной опор на 20%. Несмотря на это комиссия не ограничила движение по путепроводу. А руководитель компании-оператора отказался извиняться перед семьями погибших.
"Извинения и ответственность - это взаимосвязанные вещи. Вы извиняетесь, если вы чувствуете свою ответственность за сделанное. Я считаю, что техническая ситуация настолько комплексная, что это компетенция правовой системы выяснить, что произошло, почему и при каких обстоятельствах", - говорит Джованни Кастеллуччи, исполнительный директор Autostrade.
Интересно, что расследованием катастрофы занимается комиссия, которую возглавляет представитель Министерства инфраструктуры - Роберто Феррацци, один из подписантов вышеупомянутого отчета полугодичной давности. Документа, который предупреждал об опасности, но не давал каких-либо рекомендаций.
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