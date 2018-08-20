Украина лидер в Европе по заболеваемости корью. Этим уже обеспокоились в Европейской комиссии. А все - из-за низкого уровня вакцинации. Среди стран, где больше всех пострадавших, также - Франция, Грузия, Греция, Италия, Россия и Сербия.

У всех этих государствах зафиксировали смертность от кори. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в Украине только за первое полугодие заразились 23 тысячи человек. Это в шесть раз больше, чем за весь прошлый год! Защитить от инфекции может только вакцина.