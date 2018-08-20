Петр Порошенко поговорил по телефону с Ангелой Меркель

Петр Порошенко поговорил по телефону с Ангелой Меркель. Канцлер Германии рассказала о результатах встречи с президентом России.

Кроме того, Меркель и Порошенко договорились, что продолжат консультации по миротворческой миссии ООН на Донбассе в рамках Нормандского формата.

Президент Украины также призвал активизировать усилия мирового сообщества для освобождения украинских заложников.