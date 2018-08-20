Петр Порошенко по телефону обсудил с Ангелой Меркель результаты встречи с президентом России [ Редактировать ]
Петр Порошенко поговорил по телефону с Ангелой Меркель. Канцлер Германии рассказала о результатах встречи с президентом России.
Кроме того, Меркель и Порошенко договорились, что продолжат консультации по миротворческой миссии ООН на Донбассе в рамках Нормандского формата.
Президент Украины также призвал активизировать усилия мирового сообщества для освобождения украинских заложников.
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