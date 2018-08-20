Деньги есть, но вы держитесь. Под стенами Минздрава сегодня отмечал свой день рождения шестилетний мальчик. И это не акт благодарности министерским чиновникам, а акция протеста. Его мама срочно нуждается в трансплантации, которую в Украине - не проводят.

Ежегодно в трансплантации нуждаются более пяти тысяч украинцев. Такие операцииу у нас не проводят, а в финансировании зарубежного лечения Минздрав часто отказывает. Оксана из Житомирской области нуждается в срочной помощи Министерства. Есть ли у женщины шанс выжить? - выясняла Ларисы Зубенко.

Илье сегодня исполнилось 6 лет. Свой день рождения он празднует прямо возле Министерства здравоохранения и загадывает недетское желание.

"Щоб мамуля вилікувалась і більше не хворіла, і не стала ангелом".

Маме Ильи - 29-летней Оксане - в феврале этого года поставили диагноз - острый лейкоз. Необходима пересадка костного мозга. В Украине такие операции не делают. Семья нашла клинику в Минске. Оксана сразу же обратилась за помощью в Минздрав, цена трансплантации для нее неподъемная 115 тысяч евро.

"Спочатку МОЗ відповідав, що гроші є - надайте документи, ви в черзі все нормально, хоча письмових відповідей ніхто не давав. Потім сказали чекайте, ви в черзі, чекайте. Дали письмове повідомлення лише 13 липня, що я знаходжусь в черзі. Ні номера по черзі, яка я би мала би бути, коли були кошти на рахунку, були всі документи і всі підстави для того, щоб виділити кошти, чому мені не виділили кошти. Я зрозуміти не можу", - говорит Оксана Гергало.

Несмотря на бездействие Минздрава, семья не сдается - отец Оксаны разбил палатку возле Министерства, мать уже полгода обивает пороги чиновников.

"Мені нема виходу, я вплоть до того, що об'явлю голодовку і, якщо треба, я тут помру, якщо їм від цього буде краще, вони звернуть на це увагу", - говорит Анатолий, отец Оксана Гергало.

"Я написала заяву особисто, хотіла попасти до Лінчевського на прийом, його не було, були тільки радники Супрун і Лінчевського, потім я попала особисто до Супрун, но справа пока шо так і не сдвинулася", - говорит Валентина, мама Оксана Гергало.

Активисты уверяют: средства есть. Деньги другого пациента, который не дожил до трансплантации, остались на счету заграничной клиники. Но перечислять их на лечение Оксаны чиновники не спешат.

"Там більше двохсот тисяч доларів на клініці, нам це відомо з неофіційних джерел, це є правда, це є так але МОЗ, на жаль,не вживає ніяких заходів, щоби ці кошти просто перенаправити на пацієнта, який є наступним в черзі", - говорит Юрий Андреев, председатель правления национального движения "За трансплантацию".

"Я мрію, щоб це був не останній день народження, який я святкую зі своєю дитиною, коли в дитини моєї є мама, я мрію свою дитину привести до першого класу зовсім скоро і я мрію наступний день народження святкувати теж я не знаю, скільки в мене є ще часу, але часу в мене дуже мало", - говорит Оксана Гергало.

Сейчас, по словам врачей, у Оксаны состояние ремиссии, срочно необходима трансплантация. Сможет ли она отметить вместе с сыном его следующий день рождения, зависит теперь только от Минздрава.