Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками снимком без макияжа. Фото было на странице артистки в Instagram Stories.

На фото Настя Каменских без макияжа и с завязанными в хвост волосами.

Ранее мы писали о том, что Каменских и Потапа "словили" на совместном отдыхе.