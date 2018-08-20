Настя Каменских показала фото без макияжа [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками снимком без макияжа. Фото было на странице артистки в Instagram Stories.
На фото Настя Каменских без макияжа и с завязанными в хвост волосами.
Ранее мы писали о том, что Каменских и Потапа "словили" на совместном отдыхе.
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