Сенат Соединенных Штатов Америки в сентябре 2018 года может рассмотреть введение санкций, целью которых является сдерживание России от вмешательства в выборы США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Соответствующий законопроект сейчас дорабатывается, чтобы минимизировать нежелательные последствия для мировой экономики в связи с автоматическим ведением санкций, которые касаются долга и энергетики России.

"Мы хотим быть уверенными, что вред ограничено экономикой России и влияние на других сдерживается", - сказал сенатор Крис Ван Голлен.

Известно, что документ внес на рассмотрение Сената в январе этого года сенатор-демократ Ван Голлен и сенатор-республиканец Марко Рубио.

Законопроект предусматривает введение санкций против России в том случае, если директором Национальной разведки США Деном Коутсом будет подтверждено вмешательство Россией в промежуточные выборы в США. Они, кстати, запланированы на ноябрь 2018 года.

Среди санкций, предусмотренных документом, является ограничение на операции с новыми выпусками государственных облигаций России.

Также предусмотрено блокирование операций с акциями российских компаний, работающих в сфере энергетики, включительно с такими компаниями, как "Газпром" и "Роснефть".

А еще предусматривается введение ограничений против банков России, металлургического комплекса и против российских чиновников.

Напомним, 8 августа стало известно о планах США ввести санкции против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.