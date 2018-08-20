Как подушка влияет на качество сна [ Редактировать ]
Высокая или низкая, твердая или мягкая, квадратная или прямоугольная - да, качество сна таки зависит от качества обычной подушки, на которой вы спите.
Поскольку четверть своей жизни мы проводим во сне - подушка должна быть максимально комфортной.
Плохой сон имеет ряд негативных последствий - развитие депрессии, сердечных заболеваний, ожирения, диабета и гипертонии, сообщает Нealth.harvard.
Из-за этого могут возникнуть боли в шее, плечах и плохое общее самочувствие. Поэтому как выбрать наилучшую для сна подушку?
Твердость. Тем, кто любит спать на спине и на боку, нужна подушка средней жесткости, чтобы обеспечить поддержку шеи во время сна. Для сна на животе выбирайте мягкую подушку, чтобы не болела шея.
Высота. Чем ниже подушка - тем лучше.
Форма. Прямоугольные подушки подойдут тем, кто спит на спине или на боку. Тем, кто спит на животе и любит обнимать подушку руками, лучше подойдет квадратная подушка. Для тех, у кого изжога или головокружение, рекомендуется использовать подушку клиновидной формы.
Наполнитель. Специалисты рекомендуют выбирать подушки из пуха и перьев, они отталкивают пыль и пылевых клещей. А вот подушки из натурального или искусственного хлопка – прекрасная среда для размножения клещей.
К стати, а вы знали, что на здоровый сон влияет также и поза? Более подробно об этом узнайте в нашем материале.
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