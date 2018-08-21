Когда в квартиры киевлян включат горячую воду [ Редактировать ]
Во всех районах Киева наладится горячее водоснабжение только после заключения соглашения на поставку газа для столичных ТЭЦ-6 и котельных.
Об этом сообщает "Киевтеплоэнерго".
"Сейчас горячим водоснабжением обеспечены жители районов зоны обслуживания ТЭЦ-5 (Дарницкий (Позняки), Святошинский, Соломенский, Печерский, Шевченковский, Голосеевский районы), где не проводятся гидравлические испытания. Для других районов г. Киева горячее водоснабжение будет восстановлено после заключения соглашения на поставку газа ТЭЦ-6 и котельным столицы", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий заявила, что из-за увеличения стоимости хлора, стоимость воды для украинцев может вырасти на 2-3%.
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