Во всех районах Киева наладится горячее водоснабжение только после заключения соглашения на поставку газа для столичных ТЭЦ-6 и котельных.

Об этом сообщает "Киевтеплоэнерго".

"Сейчас горячим водоснабжением обеспечены жители районов зоны обслуживания ТЭЦ-5 (Дарницкий (Позняки), Святошинский, Соломенский, Печерский, Шевченковский, Голосеевский районы), где не проводятся гидравлические испытания. Для других районов г. Киева горячее водоснабжение будет восстановлено после заключения соглашения на поставку газа ТЭЦ-6 и котельным столицы", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий заявила, что из-за увеличения стоимости хлора, стоимость воды для украинцев может вырасти на 2-3%.