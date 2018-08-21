21 августа: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
21 августа - 233-й день года (234-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 132 дня.
21 августа 2018 года во многих мусульманских странах начнется ежегодный праздник жертвоприношения Курбан-Байрам, который является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку, длится несколько дней и завершается 25 августа.
В народе 21 августа отмечается Мирон Ветрогон. Это период сильных ветров и пыльных бурь.
Приметы дня:
- какая погода на Мирона, таким будет январь;
- спокойный ветер на Мирона обещает солнечную осень;
- если дует сильный ветер - ждать ненастного сентября.
Сегодня свои именины празднуют: Герман, Григорий, Емельян, Леонид, Мирон, Николай, Федор.
Смотрите также календарь праздников на 2018 год.
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