У Лондонському аеропорту Гетвік стався цифровий сбій [ Редактировать ]
У Лондонському аеропорту Гетвік інформацію про рейси пишуть маркером на дошці. На одному з найбільших летовищ британської столиці стався цифровий збій, відмовили екрани північного та південного терміналів. Через це кілька пасажирів пропустили свій літак.
Щоб уникнути інших незручностей, працівники встановили в центрі аеропорту білу дошку. І на ній вручну записують дані про рейси.
Винуватець несправності системи - IT-провайдер летовища. Керівництво обіцяє найближчим часом усе виправити.
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