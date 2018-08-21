Сенат США може розглянути у вересні нові антиросійські санкції, щоби стримати Кремль від втручання у загальні американські вибори у листопаді.

За даними Bloomberg, законопроект доопрацьовують. Серед санкцій подальші обмеження в російській енергетиці, металургії, банківській галузі, а також щодо окремих посадовців.

Раніше Дональд Трамп заявив, що може розглянути зняття санкцій проти Росії, якщо Москва співпрацюватиме з Вашингтоном щодо залагодження військових конфліктів у Сирії та в Україні.