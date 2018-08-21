Масштабна аварія сталася на Дніпровській набережній у Києві напередодні ввечері.

Камери відео-спостереження зафіксували як водій BMW на великій швидкості в'їхав у припарковані на узбіччі автомобілі. Попри потужне зіткнення, минулося без жертв.

Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.