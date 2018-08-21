У Києві сталася масштабна ДТП [ Редактировать ]
Масштабна аварія сталася на Дніпровській набережній у Києві напередодні ввечері.
Камери відео-спостереження зафіксували як водій BMW на великій швидкості в'їхав у припарковані на узбіччі автомобілі. Попри потужне зіткнення, минулося без жертв.
Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.
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