Ув'язнені росіяни просять обміняти їх на українських політв'язнів

Ще восьмеро росіян попросили обміняти їх на українських політв'язнів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала омбудсмен України Людмила Денісова. Вона заявила, що ув'язнені громадяни РФ продовжують надавати заяви на ім'я Путіна з проханням обміняти їх на українських бранців