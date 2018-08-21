У Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи [ Редактировать ]
Сьогодні у Мінську має розпочатися чергове засідання Тристоронньої контактної групи.
Ключовою темою зустрічі стануть українські заручники в Росії.
За словами Ірини Геращенко, Київ готовий до компромісів у цьому питанні. Проте від Москви немає жодної відповіді щодо обміну українських бранців на росіян.
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