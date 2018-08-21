Околиці Мар'їнки обстрілюють снайпери

Не вщухають обстріли українських позицій на Донбасі. Минулої доби на Маріупольському напрямку в районі Павлополя та Широкиного російські найманці гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Біля Лебединського ворог атакував наших захисників з мінометів 82 калібру. На передовій побувала напередодні наша знімальна група