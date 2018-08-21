На Донбасі українські військові ліквідували трьох бойовиків [ Редактировать ]
Двох українських бійців поранено минулої доби на сході країни. Окрім стрілецької зброї окупанти застосували важке озброєння. Зі 120 мінометів били по Новолуганському.
Загалом за добу 23 ворожих обстріли. Найбільше - на Приазов'ї. На ділянці Водяне-Лебединське найманці атакували і сьогодні, зокрема вели вогонь із бронетехніки.
За інформацією розвідки, українські військові ліквідували трьох бойовиків.
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