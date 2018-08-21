Ситуация на Донбассе: украинские военные получили ранения [ Редактировать ]
В течение понедельника, 20 августа, боевики в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 23 раза обстреляли позиции украинских военных, в том числе - из запрещенного тяжелого вооружения. Ни один украинский военнослужащий не погиб, однако 2 бойца получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
По информации украинской разведки, на Донбассе погибли 3 пророссийских боевика и еще 2 получили ранения.
Отмечается, что российские оккупационные силы вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из минометов калибра 82 миллиметра.
Под обстрелы попали украинские защитники Крымского, Светлодарска, Попасной, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного и Широкино. Вблизи Лебединского пророссийские боевики били по украинским военных из 82-миллиметровых минометов. Кроме того, российские оккупационные силы обстреляли из 120-миллиметровых минометов окрестности Новолуганского.
С начала суток 21 августа пророссийские боевики из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов 2 раза обстреляли позиции украинских военных в районе Лебединского и Водяного.
Ранее сообщали, что на Донбассе зафиксировали вражеские беспилотники.
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