Обрушение моста в Италии: появилось шокирующее видео [ Редактировать ]
В сети появилось видео с камер наблюдения, установленных под автодорожным мостом в итальянской Генуе, в результате обрушения которого погибли 43 человека. Видео, предоставленное Финансовой гвардией Италии, опубликовала газета Il Fatto Quotidiano.
На записи видно, что в момент обрушения шел сильный дождь. За несколько мгновений до происшествия на дороге, расположенной под мостом, происходит активное движение транспорта.
Также на кадрах можно увидеть, что на том месте, куда упали бетонные обломки моста, работали сотрудники коммунальных служб и несколько уборочных машин. При этом после обрушения видно, что коммунальщикам удалось спастись.
Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя частично обрушился мост. Очевидцы рассказали детали происшествия. Официальное количество погибших достигло 43-х.
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