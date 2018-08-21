Альбом гурту Eagles став найбільш продаваним музичним альбомом усіх часів [ Редактировать ]
Найбільш продаваним музичним альбомом усіх часів став альбом гурту Eagles - "Найкращі хіти '71го-'75го років". За підрахунками Американської асоціації звукозапису, саме цей збірник розійшовся накладом 38 мільйонів копій, ставши платиновим 38 разів.
Він випередив "Thriller" Майкла Джексона, який отримав статус платинового 33 рази і посів друге місце.
На третьому - ще один альбом Eagles - "Готель Каліфорнія", що став платиновим 26 разів.
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