На третьому місці ще один альбом Eagles

Найбільш продаваним музичним альбомом усіх часів став альбом гурту Eagles - "Найкращі хіти '71го-'75го років". За підрахунками Американської асоціації звукозапису, саме цей збірник розійшовся накладом 38 мільйонів копій, ставши платиновим 38 разів.

Він випередив "Thriller" Майкла Джексона, який отримав статус платинового 33 рази і посів друге місце.

На третьому - ще один альбом Eagles - "Готель Каліфорнія", що став платиновим 26 разів.