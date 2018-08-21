На Дніпровській набережній у Києві сталася масштабна аварія [ Редактировать ]
Масштабна аварія сталася на Дніпровській набережній у Києві напередодні ввечері.
Камери відеоспостереження зафіксували як водій BMW на великій швидкості влетів у припарковані на узбіччі автомобілі. Попри потужне зіткнення, минулося без жертв.
Особу водія поліція встановлює.
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