У Києві сталася масштабна ДТП

Масштабна аварія сталася на Дніпровській набережній у Києві напередодні ввечері. Камери відео-спостереження зафіксували як водій BMW на великій швидкості в'їхав у припарковані на узбіччі автомобілі. Попри потужне зіткнення, минулося без жертв. Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту