ДТП на Дніпропетровщині: стали відомі нові подробиці [ Редактировать ]
ДТП з маршруткою сталося на Дніпропетровщині напередодні. Рейсовий автобус із пасажирами зіткнувся з фурою. 16 людей постраждали, серед них - одна дитина. Їх усіх ушпиталили. Про причини аварії розкажуть наші кореспонденти.
У маршрутці потрощені вікна та відірвані сидіння. Люди самотужки вибиралися з перекинутого автобуса. Наталія - одна з постраждалих. Її ушпиталили з численними забоями та струсом мозку. Оговтатися після аварії й досі не може. Каже: удар був надто сильний.
"Сидушки повырывались вместе со стульями, упали, перевернулись, разбили стекло. Я лежала, потом на мне девчонка, потом еще, потом сидушка, и потом еще одна женщина. Потом мы вытягивали ее", - розповідає Наталія, постраждала.
Загалом постраждали 16 людей. У них забої кінцівок, грудної клітки, переломи ребер, струс головного мозку. Зараз у лікарні лишаються 13 пасажирів маршрутки. Один - у тяжкому стані, в реанімації. Водії від медичної допомоги відмовилися.
"Одна з постраждалих зараз знаходиться в операційній, вона госпіталізована у відділення реанімації, 2 хворих в травмотологічних відділеннях, 5 хворих знаходиться в хірургічних відділеннях, 6 хворих направлено до поліклінік по місцю проживання. Та хворий направлений до центру хірургії кісті 16 міської лікарні", - говорить Дарина Жаворонок, лікар-хірург.
Сталася аварія на Полтавській трасі, біля села Обухівка. Рейсовий автобус їхав у Дніпро, ним на роботу добиралися 30 пасажирів. Позаду рухалася фура. Та раптом відбулося зіткнення.
"Як з'ясувалося, водій вантажівки, він слідував з Донецької області, був перевтомлений і заснув за кермом, в результаті чого скоїв наїзд", - каже Людмила Копиленко, прес-секретар патрульної поліції в Дніпропетровській області.
У поліції вже з'ясували, водій вантажівки був тверезий. За порушення правил дорожнього руху йому світить до 6 місяців під вартою.
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