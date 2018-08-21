Олег Сенцов голодує 100 днів [ Редактировать ]
Сьогодні вже 100 днів як голодує бранець Кремля Олег Сенцов. На знак солідарності з незаконно ув'язненим режисером по всьому світові відбудуться акції з масового надсилання листів на його підтримку до консульств Російської Федерації.
Негайно звільнити українця закликала Росію і Литва. Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявичус.
Також сьогодні розпочнеться "ланцюгове" голодування чеських кінематографістів на підтримку Олега Сенцова. Один із його ініціаторів - режисер-документаліст Віта Янечек.
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