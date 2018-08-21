Двох українських бійців поранено минулої доби на сході країни. Крім стрілецької зброї окупанти застосували важке озброєння. Зі 120 мінометів цілили по Новолуганському. Загалом за добу - 23 ворожих обстріли. Найбільше - на Приазов'ї. На ділянці Водяне-Лебединське найманці атакували і сьогодні, зокрема били з бронетехніки. Наші кореспонденти напередодні побували на передовій. Їхній репортаж - далі.

Це - пiвденно-схiдні околицi Мар'їнки. Хащами та покинутими будинками, часом перебiгаючи вiдкритi дiлянки, наближаємося до нульових позицiй.

"К этой двери с интервалом в несколько минут сразу после меня - это понятно?"

До передових позицiй бойовикiв кiлька сотень метрiв. Усе прострiлюють ворожі снайпери.

"Сильно башку не высунешь потому, что сразу снайперы снимут".

Проте останнiм часом супротивник знахабнiв.

"Ну сколько тут? 12 метров. Вот здесь где зеленка. Выбивали их отсюда. Сколько их было? Два человека. Выбивали отсюда, гранаты кидали", - розповідає Юрiй, вiйськовослужбовець Збройних сил України.

На позицiях досить тихо, та раптом чути вибух. Найімовірніше, прилетiла реактивна граната.

"Это далеко от нас - метров 150 от нас ударился. Ночью регулярно, а днем - наглость конечно".

Вогневу точку бойовикiв наші бійці прострiлюють у вiдповiдь.

"Між нами та тереконом находится конюшня. Оттуда они и стреляют".

Бойовики ж випускають мiну. Проте, на наше щастя - вона не розривається.

"Все присели, тут бетон. Тут бетон, не бойтесь - только танком пробить".

"Вона не разорвалась, це может свідчити и про те що РФ використовує вийну для утилизации боеприпасов. Утилізувати їх дороже, ніж випустити по нам", - говорить Олег, вiйськовослужбовець Збройних сил України.

Через ворожі атаки потерпають i мирнi жителi.

"Розрывними попали прямо по крыше, дом загорівся. Приезжали пожежники з другого разу. Перестав обстріл - начали тушить, опять со стороны конюшни начали стрелять", - каже Євген, вiйськовослужбовець Збройних сил України.

Вiйськові розповіли, будинок належить бойовику.

"Нам місцеві мешканці доповіли, що цей дом згорівший - противника, який сейчас воює за ДНР у мене за спиной. Я думаю, це Божа кара, який наказує за их деяния", - говорить Володимир, вiйськовослужбовець Збройних сил України.

А лише за кiлькасот метрiв звідси гуляють дiти. Немовби й немає ніякої вiйни. Для фронтової Мар'їнки така реальнiсть уже перетворилася на норму.