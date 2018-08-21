Женщина с ребенком утонули во время шторма [ Редактировать ]
В понедельник, 20 августа, на Азовском море в Бердянске утонули 18-летняя девушка и девочка 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.
Чрезвычайное происшествие произошло около 12:10 вблизи села Новопетровка в районе пляжа "Лазурный",
Дежурный спасательного поста увидел в воде на расстоянии 150 м от берега человека без признаков жизни. Спасатели доставили тело погибшей на берег.
Как выяснилось, 18-летняя женщина приехала на отдых с подругой и ее 10-летней дочерью из Киевской области. В этот день на море был шторм. Женщина пошла купаться с ребенком подруги и не вернулись. Поиски ребенка продолжаются.
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