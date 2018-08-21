Курс доллара продолжает падать [ Редактировать ]
На открытии межбанковских торгов доллар в покупке подешевел на 3 копейки, а в продаже не изменился. Курс евро вырос на 21 копейку в покупке и на 24 копейки в продаже.
Накануне НБУ продал полмиллиарда долларов в надежде спасти гривну.
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