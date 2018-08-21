В итальянской горной области Калабрия туристов затопило в ущелье после сильного ливня. Погибли не менее 10 человек. Об этом сообщает Reuters.

Из-за сильного ливня поднялся уровень воды в устье реки в ущелье Раганелло. Несмотря на предупреждение о плохих погодных условиях, в ущелье находились группы туристов.

18 человек спасли, 6 из них получили травмы из-за мощного потока воды. Точное количество пропавших без вести спасатели не называют, поскольку не все из туристической группы заходили с гидами в ущелье.

Ранее мы писали о том, что сожженную Грецию затопили мощные ливни.