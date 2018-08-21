Британец Чарли Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, снова попал в больницу. Через месяц после выписки из районного госпиталя в Солсбери у него начались проблемы со зрением. Об этом пишет The Guardian.

"Чарли находится в отделении интенсивной терапии в больнице, занимающейся проблемами со зрением. Его госпитализировали в выходные. Зрение продолжает ухудшаться до сих пор. Он как-то сказал, что теперь не может видеть, у него все расплывается перед глазами. Его подруга умерла, он только вышел из комы. И теперь, когда его выписали, он снова вернулся туда", - рассказал старший брат потерпевшего Роули Мэтью.

Какие ухудшения здоровья наблюдаются у британца, в госпитале не объяснили. Связана ли нынешняя госпитализация с отравлением в Эймсбери, неизвестно.

В районном госпитале Солсбери сообщили, что не могут говорить об отдельных случаях, но подчеркнули, что в данный момент курс лечения от отравления "Новичком" в больнице никто не проходит.

Ранее на отравление "Новичком" полиция потратила немыслимую сумму.