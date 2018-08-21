Украинская теннисистка "уничтожила" американку на турнире в Нью-Хейвене [ Редактировать ]
Фото: ua-football.com
104-я ракетка мира Даяна Ястремская стартовала с неожиданной, но уверенной победы на престижном турнире серии WTA Premier в Нью-Хэйвене. В первом раунде украинка разгромила американку Даниэль Коллинс, занимающую 36-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:0, 6:3. Матч продолжался 1 час 5 минут.
В первом сете Ястремская и вовсе не позволила сопернице выиграть хотя бы один гейм, взяв три брейка. Во второй партии 36 ракетка мира смотрелась более уверено. Однако Коллинс отдала две своих подачи, позволив украинке довести матч до победы.
За это время Даяна сделала 3 эйса, 5 брейков и допустила 3 двойные ошибки. На счету Коллинс ни одной подачи навылет 1 реализованный брейк-поинт из трех попыток и 4 ошибки при вводе мяча в игру.
Во втором круге Ястремская померяется силами с пятой сеянной на турнире - немкой Юлией Гергес. Матч пройдет ночью 22 августа. Ориентировочное начало - в 03:00 по киевскому времени.
Напомним, ранее седьмая ракетка мира Элина Свитолина разрушила миф об Украине (фото).
по теме
Украинский боксер завоевал чемпионский пояс в США
Украинец Иван Голуб встретился с американцем Ланардо Танера в поединке второго полусреднего веса
В Черное море вошел ракетный эсминец США
Ракетный эсминец 6-го флота США USS Carney вошел в Черное море
Украинка завоевала второе "золото" на чемпионате Европы по легкой атлетике
Украинка Наталья Прищепа выиграла золото чемпионата Европы в беге на 800 м
Россия может прекратить войну на Донбассе в любое время - Волкер
Россия при желании может прекратить боевые действия на Донбассе и установить мир в любое время.
Украинская теннисистка пробилась в четвертьфинал престижного турнира в Канаде
23-летняя одесситка успешно продолжает защиту своего титула чемпионки в Монреале