Фото: ua-football.com

104-я ракетка мира Даяна Ястремская стартовала с неожиданной, но уверенной победы на престижном турнире серии WTA Premier в Нью-Хэйвене. В первом раунде украинка разгромила американку Даниэль Коллинс, занимающую 36-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:0, 6:3. Матч продолжался 1 час 5 минут.

В первом сете Ястремская и вовсе не позволила сопернице выиграть хотя бы один гейм, взяв три брейка. Во второй партии 36 ракетка мира смотрелась более уверено. Однако Коллинс отдала две своих подачи, позволив украинке довести матч до победы.

За это время Даяна сделала 3 эйса, 5 брейков и допустила 3 двойные ошибки. На счету Коллинс ни одной подачи навылет 1 реализованный брейк-поинт из трех попыток и 4 ошибки при вводе мяча в игру.

Во втором круге Ястремская померяется силами с пятой сеянной на турнире - немкой Юлией Гергес. Матч пройдет ночью 22 августа. Ориентировочное начало - в 03:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее седьмая ракетка мира Элина Свитолина разрушила миф об Украине (фото).