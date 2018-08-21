Землетрус в Індонезії: зруйновано понад 74 тисячі будівель [ Редактировать ]
До п'ятисот шести зросла кількість жертв землетрусів на індонезійському острові Ломбок. І ця цифра може збільшитися, адже під завалами, імовірно, ще лишаються загиблі.
Нагадаю, острів Ломбок трусить від липня. Останні два потужні землетруси сталися цієї неділі. Загалом стихія зруйнувала понад 74 тисячі будівель.
Свої домівки мусили покинути майже 450 тисяч мешканців.
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