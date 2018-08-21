В Лукьяновском СИЗО, в Киеве по улице Дегтяревской, в камере нашли труп 34-летнего арестованного мужчину. Александра П. обнаружили с разбитой головой и без признаков жизни. Об этом сообщает "Обозреватель".

Трагедия произошла 18 августа в камере, в которой содержатся заключенные или осужденные с психическими расстройствами. Вся постель погибшего была залита кровью. В камере также обнаружили орудие преступления - деревянный брусок с гвоздями по бокам.

В совершении преступления подозревается 29-летний мужчина, отбывающий наказание за ранее совершенное умышленное тяжкое телесное повреждение.

Ранее Лукьяновское СИЗО получило нового руководителя.