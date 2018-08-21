Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон примет участие в параде ко Дню независимости Украины. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, передает "Интерфакс-Украина".

"Будут содержательные встречи с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел, министром обороны", - сказал Чалый.

По словам посла, визит Болтона и его участие в параде свидетельствует о поддержке США Украины.

"Америка показывает и России, и всему миру, что мы здесь, мы будем поддерживать Украину, мы видим ваших воинов, мы видим, сколько вы отдаете жизней за нашу и свою безопасность, и мы с вами", - заявил Чалый.

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