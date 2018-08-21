Осень уже близко: в Украине значительно похолодает [ Редактировать ]
В среду, 22 августа, в большинстве областей Украины температура воздуха снизится. Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее словам, территорию Украины пересек холодный атмосферный фронт.
"Где польет, где капнет. Преимущественно на Западе и Севере. А поскольку он холодный, то завтра в его тылу распространится, соответственно, холодный воздух. Поэтому в большинстве областей температура воздуха 22 августа составит сдержанные комфортные + 20 + 25 градусов. Осень запускает свое промо постепенно. На Юге и Востоке лето еще защищает свою синоптическую территорию, + 28, + 33 градуса", - написала в соцсети Наталья Диденко.
В Киеве завтра без осадков, температура снизится до +24, +25 градусов: "Утром и вечером можно даже определить тот белый пиджачок с полиэстеровой подкладкой. В каком в жару не походишь, а осенью уже холодновато. 23-24 августа в Украине будут солнечными и теплыми, лишь на крайнем западе в праздничные дни есть вероятность локального дождя", - подытожила Диденко.
Ранее мы писали о том, что 21 августа невероятная жара охватит Украину.
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