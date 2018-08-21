"Это на всю жизнь": Майкл Фелпс серьезно болен [ Редактировать ]
Кадр из видео youtube
23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс заявил, что страдает от депрессии. Об этом спортсмен сообщил в интервью телеканалу CNN.
Американский пловец рассказал, что обратился к психотерапевту, после чего стал чувствовать себя намного лучше.
"Пару недель назад у меня был страшный приступ депрессии. Понимаю, что это будет со мной всю жизнь. Но сейчас начинаю разбираться в себе, лучше себя понимать. Не хотел обращаться за психологической помощью, но, как только сделал это, стал больше изучать себя, и мне это помогает. Я лучше понимаю, почему переживаю и нервничаю", - отметил Фелпс.
Спортсмен добавил, что бороться с депрессией ему очень сложно, но именно это позволяет ему "держаться на плаву".
"Знаю, многие сталкиваются с подобными проблемами, и хотел бы помочь им. Стараюсь информировать людей о проблемах психологического здоровья. Это сложно, но очень важно, важнее, чем выиграть золотую медаль. То, чем занимаюсь, дает мне силы и помогает вставать с кровати каждое утро", - признался пловец.
И напоследок, Фелпс рассказал о грядущих Олимпийских играх в Японии.
"Не планирую ли выступить на Олимпийских играх - 2020 в Токио? Я завершил свою карьеру на высокой ноте, чего всегда хотел. Эта глава моей жизни закрыта", - добавил Майкл.
Всего в активе Майкла Фелпса 28 олимпийских наград. Он является рекордсменом как по количеству олимпийского золота (23), так и по общему числу медалей. Американец завершил карьеру в 2016 году.
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