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23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс заявил, что страдает от депрессии. Об этом спортсмен сообщил в интервью телеканалу CNN.

Американский пловец рассказал, что обратился к психотерапевту, после чего стал чувствовать себя намного лучше.

"Пару недель назад у меня был страшный приступ депрессии. Понимаю, что это будет со мной всю жизнь. Но сейчас начинаю разбираться в себе, лучше себя понимать. Не хотел обращаться за психологической помощью, но, как только сделал это, стал больше изучать себя, и мне это помогает. Я лучше понимаю, почему переживаю и нервничаю", - отметил Фелпс.

Спортсмен добавил, что бороться с депрессией ему очень сложно, но именно это позволяет ему "держаться на плаву".

"Знаю, многие сталкиваются с подобными проблемами, и хотел бы помочь им. Стараюсь информировать людей о проблемах психологического здоровья. Это сложно, но очень важно, важнее, чем выиграть золотую медаль. То, чем занимаюсь, дает мне силы и помогает вставать с кровати каждое утро", - признался пловец.

И напоследок, Фелпс рассказал о грядущих Олимпийских играх в Японии.

"Не планирую ли выступить на Олимпийских играх - 2020 в Токио? Я завершил свою карьеру на высокой ноте, чего всегда хотел. Эта глава моей жизни закрыта", - добавил Майкл.

Всего в активе Майкла Фелпса 28 олимпийских наград. Он является рекордсменом как по количеству олимпийского золота (23), так и по общему числу медалей. Американец завершил карьеру в 2016 году.

Напомним, ранее украинская теннисистка "уничтожила" американку на турнире в Нью-Хейвене.