Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России начнет принудительно кормить украинского режиссера Олега Сенцова, который 100 дней голодает в российской колонии, если отказ от пищи будет угрожать его жизни.

Об этом сообщает ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, передает "Интерфакс"

"100 дней голодовки - это очень сложно, он (Сенцов, - ред.), конечно, должен употреблять смеси, иначе бы уже скончался. У Федеральной службы исполнения наказаний есть свой регламент, и если его жизни будет угрожать опасность, то его будут кормить принудительно", - сказал Мельников.

Ранее Сенцов на встрече с правозащитницей рассказал о своем состоянии.