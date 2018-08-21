100 дней голодовки: Сенцову угрожают принудительным кормлением [ Редактировать ]
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России начнет принудительно кормить украинского режиссера Олега Сенцова, который 100 дней голодает в российской колонии, если отказ от пищи будет угрожать его жизни.
Об этом сообщает ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, передает "Интерфакс"
"100 дней голодовки - это очень сложно, он (Сенцов, - ред.), конечно, должен употреблять смеси, иначе бы уже скончался. У Федеральной службы исполнения наказаний есть свой регламент, и если его жизни будет угрожать опасность, то его будут кормить принудительно", - сказал Мельников.
Ранее Сенцов на встрече с правозащитницей рассказал о своем состоянии.
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