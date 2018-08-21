Потужний тайфун накрив південну частину архіпелагу Амамі, що належить Японії. У деяких районах швидкість вітру сягала близько 140 кілометрів за годину. Без світла та гарячої води через негоду залишилося понад три тисячі житлових будинків.

Наразі про постраждалих не повідомляється, а місцева влада закликала жителів не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Метеорологи попередили - тайфун рухається до центральної частини Японії і невдовзі накриє Токіо та Осаку.