Японію накрило потужним тайфуном [ Редактировать ]
Потужний тайфун накрив південну частину архіпелагу Амамі, що належить Японії. У деяких районах швидкість вітру сягала близько 140 кілометрів за годину. Без світла та гарячої води через негоду залишилося понад три тисячі житлових будинків.
Наразі про постраждалих не повідомляється, а місцева влада закликала жителів не виходити на вулицю без нагальної потреби.
Метеорологи попередили - тайфун рухається до центральної частини Японії і невдовзі накриє Токіо та Осаку.
по теме
Японию накрыл мощный ураган
На столицу Японии обрушился мощный ураган. После ливня затопленными оказались несколько станций метро, а также некоторые магазины. Японские СМИ сообщают - шторм повредил линии электропередач, из-за чего несколько кварталов остались без электричества
Затопление Киева: Кличко дал объяснения
Мэр Киева Виталий Кличко дал комментарии касательно потопов в Киеве и мер по их ликвидации
В Киеве проваливается асфальт из-за ливней (фото)
В центре Киева провалился асфальт в нескольких местах, из-за чего дорогу перекрыли для проезда автомобилей
Киев затопило: последствия стихии (фото, видео)
В ночь на 19 августа Киев повторно затопило. Работники ЖКХ откачивают воду помпами, а жители сообщают о пропаже электричества
Потоп во Львове: жители плавают по городу на лодках (фото, видео)
Львов затопила дождевая вода и горожане вынуждены передвигаться на надувных лодках