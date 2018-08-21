Решение не принято - начинайте забастовку. У актеров театра имени Саксаганского в Белой церкви акция протеста. Мы уже не раз рассказывали, что артисты воюют с местной властью. Требуют восстановить прежнего директора в должности. Но власть упорно навязывает своего человека.

По крайней мере так говорят в театре. Так вот, сегодня в Киеве комиссия депутатов Киевоблсовета провела конкурс на должность директора. Претендентов было трое, среди них и бывший руководитель. Но никого не избрали, поскольку голоса разделились поровну. Конкурс перенесли на завтра. И это вызвало негодование всего коллектива.

"Страйк - это митинги, шествия, перекрытия дорог. Театр будет отстаивать свои интересы. Не мои. Конечно, коллектив не допустит в руководстве того человека, которого не понимают. Которого, знают и не хотят", - говорит Вячеслав Усков, бывший руководитель Киевского областного театра имени Саксаганского.

Сергей Каплин - народный депутат, и.о. председателя комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения

"Сьогодні ви були свідками ганебного неврахування інтересів профспілок. Я підтримуватиму цей творчий і один з найкращих на Києївщині та в Україні, трудовий колектив. Ми підемо в українські суди. Ми офіційно оголошуємо страйк. Ніхто не буде працювати з призначенцями корупціонерів і політиканів. Які намагаються трудовий колектив використати в своїх інтересах", - говорит Сергей Каплин, народный депутат, и.о. председателя комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения.