В сентябре все первоклассники пойдут в Новую украинскую школу

В сентябре все первоклассники пойдут в Новую украинскую школу. Дети будут учится 12 лет и по новым стандартам. Для запуска образовательной реформы Кабмин выделил рекордную сумму - более одного млрд гривен.

Что ожидает будущих школьников? И что думают о реформе учителя - подробнее в нашем сюжете.

Без оценок и сложных домашних заданий. Так будут учиться 450 тысяч первоклассников. До старта Новой украинской школы осталось 10 дней.

Столичная школа № 249 ждет новых учеников. Этот первый класс выглядит необычно. Для малышей приобрели модульную мебель. Обустроили специальное место для отдыха.

"Зміни відбуваються по всій школі, у багатьох приміщеннях. Тепер нам тут буде комфортно, нашим дітям буде зручно. Вони матимуть можливість під час перерви дійсно відпочити", - говорит Алена Хилько, директор школы.

На первом этапе изменения коснутся именно младшей школы. Детей научат, как работать в команде и брать на себя ответственность. Учителя обьяснят, как составить семейный бюджет, или как вести себя на улице. В прошлом году реформу новой украинской школы успешно протестировали в сотне заведений. Так выглядит традиционное утреннее приветствие в Ганичевской школе Закарпатской области.

"Вона вчиться писати - і гачечки-крючечки, але вона вчиться писати в нових умовах і з новими підходами і стратегіями. Насправді у цій грі - величезна свобода творчості дитини", - говорит Галина Иваница, проректор Винницкой академии академия непрерывного образования тренер учителей младших классов.

Домашних заданий для малышей не будет. Не будет с этого года и родительских собраний - только отдельные встречи с мамой и папой ученика. А вместо табеля, родители будут получать "свидетельства достижений". Об этом сообщила министр образования.

"Це реформа на десятиліття. І скільки б ми не вкладали зусиль сьогодні, завтра на нас чекатиме ще більше роботи. Більше викликів, більше зусиль. Разом працюємо над змінами, які мають прорости через усе наше суспільство", - говорит Лилия Гриневич, министр образования Украины.

Доступность и новое качество образования - главные приоритеты страны, считает премьер Владимир Гройсман. Кроме того, глава правительсва пообещал учителям системное повышение зарплат.

"Дуже важливе питання - це питання заробітньої плати. Як ви знаєте, наш спільний пріоритет - це підвищення оплати праці вчителю. І ми пішли цим шляхом. Як тільки ми будемо мати нові можливості фінансового характеру, ми будемо їх інвестувати в освіту. Тому що нам потрібно, щоб ця освіта мала велику якість. А ви мали достойну заробітню плату", - говорит Владимир Гройсман.

В правительстве говорят - создали все условия для школ. Учителя, которые набирают первые классы, несколько месяцев проходили специальные курсы, чтобы обучать детей по новым методикам. Также за последние годы по всей стране создали 545 опорных школ - для улучшения качества сельского образования. Еще есть над чем работать, уверен министр регионального развития Геннадий Зубко.

"Питання безбарєрності, доступності. Питання які пов'язані з безпекою. Безпека дітей, комфорт дітей, який нам потрібен. Не тільки процес навчання. А й безпека. Тому що дитина повинна зайти здоровою і вийти здоровою з цієї школи", - говорит Геннадий Зубко, вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ.

Реформа образования должна изменить жизни миллионов украинцев, уверен президент Петр Порошенко. Он также прибыл на конференцию, чтобы пообщатся с учителями. которые приехали со всех регионов Украины.

"Всі ми прагнемо зробити освіту якнайкрашою. Саме українську освіту. Бо з освітою ми пов'язуємо надії на життєвий успіх всієї української нації", - заявил Петр Порошенко.

Впервые за 27 лет независимости для сферы среднего образования выделили более миллиарда гривен - сообщил глава государства. Однако местные власти по-своему распорядились средствами. Контролировать вопрос президент поручил Минобразования.

"Не треба собі виплачувати премії, спрямуйте ці гроші на освіту. Нові школи, нові дитячі садки. Нові меблі, комп'ютери, нові технології навчання. Врешті решт це дасть вам можливість побачити нових учнів".

Работа только начинается, подытожил президент. И от воплощения новой реформы зависит судьба государства.