В Бугском лимане, в Николаевской области, массовый мор рыбы. Несколько дней назад - отдыхающие жаловались, что один из пляжей Черного моря - буквально усеян огромным количеством атерины.

Гибнет рыба и в реках Николаева. Чтобы выяснить причину активисты вместе с эко-инспекторами взяли пробы воды. Каковы результаты - знает Марина Михайловская.

Вот что, по мнению 11-летней Насти, нужно для хорошей рыбалки. Вот только сейчас, в такую жару, улова можно и не дождаться. Подобная картина не редкость для водоемов Николаевской области. И это не худший вариант.

Эти фото были сделаны неделю назад на одном из городских пляжей. После этого возмущенные активисты пришли к обладминистрации с требованием - прекратить загрязнение рек. Их поддержал народный депутат Сергей Рудык. И обратился в экоинспекцию - провести исследования воды. Пробы - взяли в центре Николаева.

"Наши показатели - гидрохиманализ. По запросу просят концентрацию растворенного кислорода, БПК и ХПК. Эти показатели показывают потребление кислорода водоемом", - говорит Светлана Евдокимова, представитель Государственной экологической инспекции в Николаевской области.

Сегодня мы получили результаты. Концентрация кислорода в четыре раза меньше нормы, а вот сероводорода наоборот слишком много из-за активного распространения водорослей. В таких условиях рыба просто гибнет от удушья.

"В день забору начальник департаменту екології миколаївської ОДА публічно сказав про те, що кисню менше в воді Південеного бугу в 40 разів від норми, а читаємо лист, який я отримав від начальника екоінспекції - уже в чотири рази. Це для риби мало що значить, бо і в чотири, і в три і в два, це вже пробелма тому що риба мориться, дохне людською мовою", - говорит Сергей Рудык, народный депутат Украины.

Правда списывать все на природные факторы неправильно. Ведь реки активно загрязняют и люди. Например, отходы промышленного производства и сельского хозяйства регулярно сбрасываются в воду, вниз по течению они идут как раз в Николаевскую область. Поэтому и ситуация тут с качеством воды едва ли не катастрофическая.

"С каждым годом сероводород поднимается все выше по течению Ингула и Южного Буга. Если раньше о таких ситуациях можно было говорить только в акватории Черного моря, Днепробугского лимана, Бугского лимана, то сейчас и Николаев, окрестности Николаева", - говорит завсектором юридической работы Николаевского рыбоохранного патруля Алексей Кравченко.

Построить сеть очистных сооружений и ввести уголовную ответственность вместо копеечных штрафов за загрязнение рек, вот меры, которые нужно немедленно вводить в Украине - уверен Сергей Рудык. Соотвествующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.