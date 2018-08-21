Обвал моста в Генуе: правительство готовит штраф для компании-оператора [ Редактировать ]
Правительство Италии готовит штраф для компании-оператора обвалившегося моста в Генуе. В какую сумму оценивают ущерб и жизнь 43 человек - знает Елена Абрамович.
500 миллионов евро из фонда для аварийного восстановления такую сумму компенсации предложила компания Autostrade, которая обслуживает итальянские мосты и дороги.
За эти деньги можно и жертвам помочь, и новый мост построить, посчитало руководство Autostrade. Впрочем, у итальянского правительства свои расчеты. Премьер заявил штрафные санкции будут значительно серьезнее.
"Документ с санкциями лежит в моей сумке и находится со мной последние несколько дней. Сумма штрафа может увеличиться в пять раз", - говорит Джузеппе Конте, премьер-министр Италии.
Не исключено, что компанию ждет такой штраф, что ее проще будет национализировать. Перевести оператора дорог под госконтроль раньше грозился вице-премьер Италии. А премьер-министр на вопрос ответил уклончиво, мол, правительство ищет наилучший способ удовлетворения общественных интересов.
Причины обвала автострады сейчас изучает специально созданная комиссия. Но прокуратура уже заявила - это отнюдь не случайность, а человеческая ошибка.
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