На Прикарпатье никак не могут завершить ремонт моста. Дорожники, которые начали работы, внезапно забрали всю технику и объявили: объект им больше - не принадлежит. Чей мост? И когда его отремонтируют? - выясняли наши корреспонденты.

Бетонные блоки и десятки предупредительных знаков. Так сегодня выглядит автомобильный мост в городе Тысменица. Чтобы проехать через него водители выстаиваются в очереди. Из двух полос - проездная только одна. Негде идти и пешеходам.

"Міст наполовину зробили, наполовину залишили. Ми не маємо по чому навіть ходити. вже були і аварії кілька разів, і автобус не міг просунутися, тому що йому замала відстань, і нам небезпечно, в нас діти ходять, зараз школа починається", - говорит Любовь Скородинская, жительница города Тысменица.

Мосту уже более 50 лет. За это время его ни разу капитально не ремонтировали. Начали что-то делать только после того, как в марте несколько десятков человек перекрыли дорогу.

"Їде дуже великий транспорт, габаритні машини, фури неодноразово проїзджають, і цей міст просто в один час - він може не витримати", - говорит Любовь Глодовьюк, жительница Тысменицы.

"Тут траса йде Івано-Франківськ-Тернопіль, і ви знаєте, що дев'яносто відсотків йде через місто, а не по об'їзній трасі, і міст, перебуваючи вже в аварійному стані, мав чуть-чуть завалитися", - говорит Степан Сворак, мэр Тысменицы.

Но работы на мосту продолжались недолго. Отремонтировав часть переправы, дорожники внезапно ушли, забрав с собой всю технику. С тех пор прошло больше месяца. Работы так и не возобновили.

"Говорив міський голова, що до дня незалежності тут будуть шарики, прапори, будемо відкривати міст. Ну бачите, скільки до дня незалежності залишилося? Йдуть жінки з колясками, з дитиною, ну неможливо дивіться, яка там діра. Впаде туди", - говорит Александр Чигер, житель города Тысменица.

В горсовете объясняют: ремонтировала мост Служба автомобильных дорог. Но с первого июля - после децентрализации дорог, его вместе с трассой передали на баланс облгосадминистрации.

"У зв'язку із тим, що відбулася передача дороги, і передача коштів із державного бюджету на бюджет місцевий - роботи зупинилися. І вже десь місяць напевно іде цей процес - письмові зміни, фінансові зміни, зміни виконавців, зміни замовників, тендери і так далі", - говорит Степан Сворак, мэр Тысменицы.

"Винні не ми, вийшло, що служба доріг собі 900 кілометрів лишила, а нам три тисячі двісті віддала".

Теперь, чтобы закончить ремонт моста - весь процесс нужно начинать заново, объясняют в обладминистрации.

"З казначейства гроші можна забрати для будівництва після певних процедур - це має бути проектна документація, має бути тендер, або по системі Прозоро по тендеру і тільки тоді казначейство зможе фінасувати", - говорит Владимир Рачкевич, директор департамента строительства, ЖКХ и архитектуры Ивано-франковской ОГА.

Но на все это - нужно время. Сколько? Чиновники не уточнили. Но поспешили заверить: ремонт моста завершат в этом году. Даже если придется работать в снег и морозы.