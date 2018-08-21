В Дублине автомобиль "влетел" в ворота здания правительства [ Редактировать ]
В Дублине задержали женщину, автомобиль которой въехал в ворота здания ирландского правительства. Об этом передает агентство DPA.
В результате инцидента никто не пострадал. Информации о причинах или мотивах наезда пока нет.
Напомним, 14 августа полиция задержала мужчину, который на автомобиле врезался в ограждение возле парламента Великобритании. Виновник, британец суданского происхождения, был обвинен в покушении на убийство. Полиция также ведет расследование по подозрению в терроризме.
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