ДТП на Дніпропетровщині: вантажівка влетіла в рейсовий автобус

16 людей, в тому числі одна дитина, постраждали в аварії на Дніпропетровщині. ДТП сталася сьогодні о сьомій ранку біля села Обухівка. Вантажівка на повній швидкості влетіла в рейсовий приміський автобус, що їхав у тому ж напрямку