Иногда мы отсылаем письма, а потом жалеем об этом. Забываем добавить вложенный файл. Пишем слишком резкие слова или вообще отправляем сообщение не по тому адресу. На "Лайфхакере" рассказали, как вернуть "не верное" письмо.

В десктопной версии Gmail на этот случай есть небольшая временная задержка, позволяющая отменить отправку письма даже после того, как вы нажали на кнопку. Теперь такая возможность появилась и у мобильных пользователей Android.

Когда вы написали письмо и нажали на кнопку "Отправить", в нижней части окна теперь появляется чёрная всплывающая подсказка с кнопкой "Отменить". Она отображается всего несколько секунд, так что не теряйте времени. Если вы передумали отправлять сообщение, то быстро нажмите на кнопку.

В результате этого действия ваш адресат не увидит письмо, а вы сможете вернуться к его редактированию, а после выслать уже правильную версию. Или вообще передумать и ничего не отправлять.

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