В Москве задержали участников акции в поддержку Сенцова [ Редактировать ]
21 августа в Москве задержали 11 участников несогласованной с российскими властями акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.
По информации ОВД-Инфо, сотрудники правоохранительных органов вначале задержали десять человек. Затем силовики задержали еще одну участницу акции.
Задержания происходили в грубой форме, отметил один из задержанных Константин Котов. Активистов доставили в ОВД по Басманному району.
Акция у памятника Грибоедову была приурочена к сотому дню голодовки Олега Сенцова.
Напомним, что российская сторона, в том числе омбудсмен России Татьяна Москалькова, отказалась провести инициированные Украиной переговоры в Минске относительно обмена 36 осужденных граждан РФ на украинских политических заключенных.
Уполномоченный по правам человека в России пояснила, что обмен, невозможен из-за наличия у Олега Сенцова гражданства Украины и России.
Ранее мы сообщали о том, посол Украины в США призвал добиваться освобождения Сенцова.
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