На небе растущая Луна в Козероге. Оставьте неуверенность и опасения за спиной, пора начинать новое дело, которое принесет вам успех. Скорпион подарит достаточно энергии для первого рывка, поэтому тщательно продумайте, в какое русло вы ее направите.

Овен

Сегодня вам может казаться, что вы не получаете достаточно заслуженного внимания. Возможно, появится ощущение, что близкие вас предали. Постарайтесь избегать общения и повышенного тона в разговоре. Вечером посмотрите смешную комедию для настроения.

Телец

Будет лучше, если решите экономить средства и откажитесь от запланированной покупки. Помощь придет, откуда не ждете. Постарайтесь не взваливать на других все свои проблемы, для начала попробуйте разобраться в них самостоятельно.

Близнецы

Вам стоит вспомнить семейные ценности, о которых вы часто забываете. Найдите повод заявиться к родным в гости или придите просто так. Если сделаете кому-то подарок, получите удовольствие сами. Ешьте арбузы, через пару месяцев вы будете за ними скучать.

Рак

Вам нужно быть очень внимательными, особенно в дороге. Не стоит пускать на самотек карьерные моменты, за помощью можете обратиться к старшим коллегам. Проявите бдительность за рулем, откажитесь от дальних путешествий и командировок.

Лев

Только от вас зависит, какими будут отношения с родными и близкими людьми. Учитесь быть спокойными и рассудительными, не высказывайтесь и не жалуйтесь на жизнь. Появится возможность дополнительного заработка.

Дева

Вы должны быть открытыми для новых знакомств и общения. Придет похвала за прежние достижения и заслуги, а за ней - финансовые вознаграждения. Оградите себя от негативного воздействия неприятных людей, не пускайте в жизнь энергетических вампиров.

Весы

Хотите вы того или нет, придется принимать важное решение, связанное с семейными делами. Возможно, поступит предложение о смене работы. Не сомневайтесь в своих силах, вы сможете достойно выглядеть в любой должности.

Скорпион

Зря вы боитесь просить о помощи у влиятельного человека. Ваш знакомый с удовольствием предоставит вам необходимую поддержку. Смелее беритесь за дела, даже за те, которые кажутся вам опасными.

Стрелец

Нельзя позволять суете овладеть вашей реальностью. В этот день не стоит браться за все подряд, лучше выделить время самым важным делам, которые требуют срочных решений. Постарайтесь заменить вредное сладкое на более полезные продукты.

Козерог

Вас ожидает творческий поток. Принесет успех все новое и необычное, если чувствуете в себе порыв к чему-то новому, например танцам, то записывайтесь в группу. Придется также общаться с немаловажными людьми для карьеры.

Водолей

Сегодня нужно посвятить время активной работе, бытовым делам и различным срочным проектам. Не переусердствуйте, даже в развлечениях должен быть предел. Для эмоционального удовольствия стоит отправиться в парк.

Рыбы

Сегодня возможны разногласия с начальством и сотрудниками. Если есть возможность, отложите путешествия, дорога будет не совсем удачной. Вечером устройте праздник для всей семьи, испеките вкусный пирог.

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